Директора фонда ОМС по Ставрополью отправили под арест по делу о мошенничестве

Он будет под стражей на время следствия — до 22 июня. Трошин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Адвокат ходатайствовал, чтобы обвиняемому избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест. Однако суд счел нужным арестовать Трошина.

По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками с января по август 2021 года вносил ложные данные в реестры счетов по полисам ОМС. Так они похитили не менее 47 млн рублей.