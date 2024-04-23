Директора фонда ОМС по Ставрополью отправили под арест по делу о мошенничестве
Директора ставропольского фонда ОМС Трошина арестовали на 2 месяца
Фото - © Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Мещанский районный суд столицы арестовал на 2 месяца директора территориального фонда ОМС Ставропольского края Сергея Трошина, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Он будет под стражей на время следствия — до 22 июня. Трошин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Адвокат ходатайствовал, чтобы обвиняемому избрали более мягкую меру пресечения — домашний арест. Однако суд счел нужным арестовать Трошина.
По данным следствия, обвиняемый вместе с сообщниками с января по август 2021 года вносил ложные данные в реестры счетов по полисам ОМС. Так они похитили не менее 47 млн рублей.