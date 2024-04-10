Диловар Исломов не признает свою вину по делу о теракте в «Крокусе»

Участник организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов не признал вину в совершении теракта, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москва.

Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменений.

Мужчина отказался принимать участие в рассмотрении ранее поданной апелляционной жалобы.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения боевиков и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны свыше 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.