Диабетик выпил 3 рюмки спиртного и оказался в реанимации подмосковной больницы

25-летний житель Москвы угодил в реанимацию Красногорской больницы после того, как выпил три рюмки спиртного. Из-за употребленного алкоголя при диабете у него разболелась голова, началась рвота и появилась сильная слабость, сообщает Baza .

Доктора быстро поняли, в чем проблема — у мужчины была гипергликемия. Уровень сахара в крови оказался превышен в 5 раз.

Диабет у пациента диагностировали еще в детстве. В 9 лет ему поставили инсулиновую помпу, она подает маленькие дозы инсулина в организм.

Через некоторое время молодой человек, видимо, посчитал, что инсулиновая помпа решает все проблемы, связанные с недугом, и больше не ходил к докторам. Однако из-за 3 рюмок спиртного ситуация обострилась. Крепкий алкоголь усугубил бездействие в течение долгих лет.

Появились тяжелые осложнения, которые могли представлять угрозу для жизни. Случились диабетическая нейропатия и ретинопатия, объяснила заведующая первым терапевтическим отделением больницы Ирина Азарова.

Мужчине провели инсулинотерапию. Он пролежал в реанимации 2 дня, после чего доктора отпустили его домой. Также пациенту настроили помпу и дали инструкцию по тому, как жить с недугом.