Девушка сбила 13-летнего ребенка на улице Фестивальной

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На улице Фестивальной в Москве девушка на самокате сбила 13-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как стало известно, девушка допустила наезд на ребенка, который шел по тротуару в попутном направлении. Нарушительница скрылась с места преступления.

Несовершеннолетняя госпитализирована, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура контролирует обстоятельства произошедшего. Сотрудники будут устанавливать причины и обстоятельства инцидента.