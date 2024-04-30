Девушка сбила 13-летнего ребенка на улице Фестивальной
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На улице Фестивальной в Москве девушка на самокате сбила 13-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Как стало известно, девушка допустила наезд на ребенка, который шел по тротуару в попутном направлении. Нарушительница скрылась с места преступления.
Несовершеннолетняя госпитализирована, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура контролирует обстоятельства произошедшего. Сотрудники будут устанавливать причины и обстоятельства инцидента.