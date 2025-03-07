Девушка-подросток пыталась поджечь электроподстанцию в Архангельске

сегодня в 22:48

Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора за сто тысяч рублей, сообщили в пресс-службе

По данным следствия, девушка проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске и попыталась поджечь оборудование.

Как объяснила подозреваемая, на преступление она пошла по заданию куратора, который пообещал ей 100 тысяч рублей. Свой мотив школьница объяснила желанием заработать.

Заведено уголовное дело по статье о диверсии.