Девушка-подросток пыталась поджечь электроподстанцию в Архангельске
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора
Архангельская школьница пыталась поджечь подстанцию по заданию куратора за сто тысяч рублей, сообщили в пресс-службе
По данным следствия, девушка проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске и попыталась поджечь оборудование.
Как объяснила подозреваемая, на преступление она пошла по заданию куратора, который пообещал ей 100 тысяч рублей. Свой мотив школьница объяснила желанием заработать.
Заведено уголовное дело по статье о диверсии.