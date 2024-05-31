Девушка нашла кучу опарышей в бургере, купленном в пекарне в Сочи
В Сочи девушке продали бургер с живыми червями внутри
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В Сочи девушка купила в пекарне бургер и уже откусила от него часть, когда заметила ползающих внутри опарышей. Она сняла все на видео и опубликовала кадры в Сети, сообщает NEWS.ru.
После обнаружения червей посетительница обратилась к администрации заведения. Жительница Сочи отдала бургер продавцам, указав на наличие в нем опарышей.
Вероятно, черви могли поселиться в блюде еще на этапе производства. По другой версии, в пекарне присутствуют проблемы с санитарным состоянием кухни, условиями и сроками хранения продуктов, что привело к появлению вредителей.
В ситуации уже разбираются уполномоченные органы.