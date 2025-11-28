Девушка из Барнаула подала в суд на бывшего возлюбленного из-за кошки

Жительница Барнаула Алтайского края обратилась в судебные органы с иском против своего экс-возлюбленного по причине разногласий вокруг кошки. Пара не смогла самостоятельно решить, с кем будет жить животное после их расставания, сообщает Telegram-канал «112» .

По данным суда, кошку по кличке Муся истице подарила приятельница, но на тот момент ее сожителю присутствие животного в доме не нравилось. Ситуация изменилась после расставания пары.

Мужчина отправил в квартиру бывшей возлюбленной под видом мастера маникюра женщину, которая, воспользовавшись моментом, похитила кошку. Пострадавшая позднее обратилась в мировой суд.

Похититель кошки настаивал на своих правах на животное, заявляя, что это бывшая сожительница украла ее и другие вещи из его квартиры во время переезда. Он даже подавал заявление в полицию, но суд постановил оставить кошку с девушкой. Теперь мужчине предписано вернуть Мусю и оплатить судебные издержки в размере 4000 рублей.

Тем не менее, история не закончилась даже после решения суда. Теперь мужчина утверждает, что кошка убежала, и ее местонахождение неизвестно.

