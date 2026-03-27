Девушка и ребенок погибли при родах на Камчатке

В Усть-Камчатской районной больнице 25-летняя девушка скончалась во время родов. Ребенок тоже не выжил, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Камчатского края.

Девушка была на 26-й неделе беременности. Ее доставила в больницу скорая помощь с открывшимся кровотечением. К моменту госпитализации она уже потеряла большое количество крови.

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Нохрин лично отправится в Усть-Камчатск. В медучреждении оценят качество оказанной помощи, установят все обстоятельства случившегося и проведут судмедэкспертизу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

