Девочка получила травму после того, как в нее врезался квадрокоптер в Подмосковье

12-летняя девочка была госпитализирована в больницу после того, как в нее врезался квадрокоптер в Ленинском округе Подмосковья, сообщает mk.ru.

Как стало известно, инцидент произошел возле озера в деревне Суханово Ленинского городского округа.

Подростки пытались запустить квадрокоптер у озера рядом с волейбольной площадкой. Девочка в этот момент сидела на подвесной деревянной скамейке.

После запуска дрон полетел в сторону ребенка и врезался в девочку. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу и проходит осмотр у специалистов.