Девочка-подросток в Москве съела колбасу с кусками металла

В Москве бригада скорой помощи доставила школьницу в больницу после того, как она съела колбасу с кусками металла внутри. По словам матери подростка, после того как дочь обнаружила в деликатесе инородный предмет, она разрезала остаток колбасы и нашла в ней металл, пишет «Осторожно, Москва» .

«Дочь выплюнула это железо, потом я начала резать колбасу дальше и увидела еще такие кусочки металла. Поскольку ребенок уже съел какую-то часть сервелата, мы начали промывать желудок дома и вызвали скорую помощь», — рассказала мать девочки.

Медики Морозовской больницы обследовали девочку и не нашли в ее теле инородных предметов. Предполагается, что избежать этого удалось благодаря быстрой реакции родителей, которые промыли желудок ребенку.

Мать девочки написала заявление в Роспотребнадзор, а больница передала информацию об обследовании несовершеннолетней в полицию.