Девочка-подросток на камеру избила мужчину-инвалида в Алтайском крае

В городе Новоалтайске девочка-подросток на видео унижает и избивает мужчину-инвалида, который не может за себя постоять, сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

На видео записано, как подросток сначала орет на мужчину, обвиняет его, потом начинает бить руками и ногами. Все это длится достаточно долго. Причем девочка ставит мужчину так, чтобы все снимала камера.

Как пишет Telegram-канал, мужчина никому ничего плохого не сделал. Он ходит на рыбалку, а агрессорша с видео сломала рыбаку его удочки.

Правоохранители Алтайского края начали проверку по факту инцидента — все участники с видео уже установлены. К избиению причастна 16-летняя жительница Новоалтайска, которая состоит на учете в органах системы профилактики.

Сейчас специалисты устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Полицейские занимаются установлением всех обстоятельств инцидента. Предварительно, избиение произошел несколько дней назад. Также организована доследственная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство).

