Детям из малоимущих семей в Чите вручили билеты с надписью «Бедолага»

Билеты в цирк-шапито «Огни манежа» с надписью «Уважаемый Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите, сообщает Mash .

На днях сотрудники соцзащиты отправили в гастролирующий петербургский цирк-шапито официальный запрос с просьбой выделить 17 пригласительных билетов. Всего учреждение выделило семь с надписью «Бедолага».

На общем консилиуме в соцзащите решили, что не поведут детей в цирк и по такому билету, так как это унижает их достоинство.

Администратор цирка пояснил, что ни он, ни директор не подписывали такие билеты. Это ради шутки сделала кассир для своих знакомых, но перепутала и отдала эти пригласительные в соцзащиту. Женщину уже уволили.