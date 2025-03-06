Дети в Подмосковье стали реже падать из окон

В Подмосковье дети стали выпадать из окон в 2,5 раза реже, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Это наша с вами общая совместная работа по профилактике. Мы научили родителей ставить блокираторы окон на верхних этажах», — сказала Мишонова в ходе заседания Мособлдумы.

По словам детского омбудсмена, остается тенденция того, что малыши выпадают с первых и вторых этажей жилых домов. Она связывает это с тем, что родители не воспринимают такую высоту всерьез и они считают, что такие падения менее опасны, в чем заблуждаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.