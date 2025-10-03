Дети подожгли Мемориал славы в Свердловской области
Дети подожгли венки у Мемориала славы в Кировграде в Свердловской области. Затем огонь перебросился на памятник, сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво | URA.RU».
Правоохранители ищут хулиганов. Мемориал с утра 3 октября очистили от следов поджога.
Силовики организовали проверку по статье «Повреждение либо осквернение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».
На записи дети сидели рядом с Вечным огнем, а затем подожгли венки. Огонь охватил Мемориал славы.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.