Дети подожгли Мемориал славы в Свердловской области

сегодня в 17:12

Дети подожгли венки у Мемориала славы в Кировграде в Свердловской области. Затем огонь перебросился на памятник, сообщает Telegram-канал « Екатское Чтиво | URA.RU ».

Правоохранители ищут хулиганов. Мемориал с утра 3 октября очистили от следов поджога.

Силовики организовали проверку по статье «Повреждение либо осквернение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

На записи дети сидели рядом с Вечным огнем, а затем подожгли венки. Огонь охватил Мемориал славы.

