Детей эвакуировали из школы в Щелкове из-за сообщения о минировании

Меры по эвакуации были приняты оперативно.

На место направлены экстренные службы.

Ранее появилась информация, что в первом корпусе школы № 17 проходит эвакуация. В Telegram-канале «Типичное Щелково | Новости | ТЩ» появилось фото, где дети массово покидают учебное заведение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.