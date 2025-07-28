«Дестабилизация»: в атаке на систему «Аэрофлота» могли участвовать украинцы по наводке США

Попасть в базу данных «Аэрофлота» можно было и без масштабного взлома — если точно знать уязвимость. Скорее всего, это дело рук украинских спецслужб, которым помогли коллеги из США, сообщил РИАМО эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович.

«Кто-то проник в ту часть, которая отвечает за общую базу данных — ту, что проверяется при регистрации на рейсах. Это не обязательно была массированная атака, она вполне могла быть точечной. Если знать, куда бить и куда проникать», — считает Артимович.

Он добавил, что цель взлома — попытка дестабилизации перевозчика.

«Думаю, это была именно дестабилизация. Сделано руками украинцев, но, скорее всего, по наводке американцев, они могли подсказать. Это провокация, дестабилизация и элемент эскалации — все вместе», — отметил эксперт.

Причиной сбоев в информационной системе «Аэрофлота» стала хакерская атака. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Пассажиры столкнулись с трудностями при переоформлении и сдаче билетов на отмененные рейсы. Личный кабинет на сайте и в приложении временно не доступен.