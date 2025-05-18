Десятки пострадавших в США после инцидента с военным судном Мексики

Высокомачтовое судно при прохождении под Бруклинским мостом зацепило его конструкцию, что привело к обрушению части мачт и такелажа. В результате инцидента три моряка получили критические травмы, еще около десяти членов экипажа были госпитализированы с серьезными повреждениями.

Очевидцы запечатлели, как при столкновении 45-метровая стальная мачта корабля согнулась и частично обрушилась на палубу. Моряки в панике пытались удержаться за обломки такелажа и парусов, пока судно проходило под мостом. По предварительным данным, причиной аварии мог стать неправильный расчет приливного течения и высоты судна.

Парусник «Куаутемок», построенный в 1982 году на верфях Бильбао, является гордостью мексиканского флота и участвовал в многочисленных международных регатах. Его визит в Нью-Йорк должен был стать частью подготовки к грандиозному морскому параду в честь 250-летия США, запланированного на 4 июля 2026 года.

Власти обеих стран начали срочное расследование обстоятельств инцидента. Мексиканские военные заявили, что, несмотря на повреждения, судно сохраняет плавучесть и будет отремонтировано. Тем временем организаторы юбилейных мероприятий уверяют, что авария не повлияет на планы проведения праздника.