Десятки погибших: террорист подорвал себя в православной церкви в Сирии
Теракт произошел в греческой православной церкви в Дамаске
Фото - © скриншот
Террорист-смертник взорвал себя в греческой православной церкви Святого Ильи в Дамаске, сообщает Syria TV.
Неизвестный открыл огонь по людям во время служения, а затем привел в действие пояс со взрывчаткой внутри здания.
Агентство Sana со ссылкой на источник в органах безопасности подтверждает, что в результате теракта есть жертвы.
По предварительным данным, речь может идти о десятках погибших и раненых. На месте работают бригады скорой помощи.