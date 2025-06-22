Десятки погибших: террорист подорвал себя в православной церкви в Сирии

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Теракт произошел в греческой православной церкви в Дамаске

Террорист-смертник взорвал себя в греческой православной церкви Святого Ильи в Дамаске, сообщает Syria TV.

Неизвестный открыл огонь по людям во время служения, а затем привел в действие пояс со взрывчаткой внутри здания.

Агентство Sana со ссылкой на источник в органах безопасности подтверждает, что в результате теракта есть жертвы.

По предварительным данным, речь может идти о десятках погибших и раненых. На месте работают бригады скорой помощи.