Десятимесячный ребенок попал в больницу после изнасилования в Серпухове

Десятимесячная девочка попала в больницу Серпухова с разрывом органов малого таза. По предварительным данным, такие травмы могли появиться из-за изнасилования либо пеленочного дерматита, сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, возможное надругательство над девочкой первой заметила ее бабушка.

Пенсионерка обнаружила повреждения у малышки во время ее купания. Ни бабушка, ни отец младенца заявили о том, что не знают, кто мог травмировать малышку.

Согласно предварительным данным, такие травмы также могли появиться у девочки из-за пеленочного дерматита. Сотрудники правоохранительных органов уже опрашивают семью.