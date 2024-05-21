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Десантники выбили украинскую армию из опорника на донецком направлении

Уссурийские десантники выбили ВСУ из очередного опорного пункта на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Десантники нашли укрепления ВСУ вблизи населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка. Бойцы решили закрепиться на позициях и с наступлением темноты начать штурм.

Военные провели доразведку и вскрыли систему обороны, основные огневые средства ВСУ. В течение дня десантники уничтожали боевиков из стрелкового оружия и снайперского вооружения.

С наступлением темноты бойцы начали штурм. Подавив огневые средства украинской армии точными ударами из гранатометов. Затем десантники зашли на позиции и произвели зачистку.

Деморализованные украинские военнослужащие бежали, бросили раненых и убитых. Часть ВСУ сложила оружие и сдалась в плен.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.