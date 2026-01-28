В Воронеже пьяный мужчина спустил сына на веревке с балкона и снял все на видео

В Воронеже пьяный отец устроил сыну экстремальный аттракцион, спустив его на тросе с балкона вниз на несколько этажей, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Мужчина спустил мальчика на тросе из окна многоэтажного дома, а затем поднял обратно. Он подверг жизнь ребенка опасности.

Кадры опасного развлечения публикует Mash. На видео видно, как отец выносит ребенка за окно. В это время он просит одного из приятелей все снимать на камеру, а мальчика — держаться за канат.

Затем в темноте можно услышать только слова ребенка: «Держи! Держи!», как его опускают вниз — не видно. В какой-то момент камера выхватывает силуэт мальчика — его поднимают назад.

Прокуратура начала проверку по данному факту. В ходе нее специалисты проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей. Действиям родителей и органов системы профилактики будет дана правовая оценка.

