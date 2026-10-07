Держали несколько человек: серб-наркоман пытался задушить прохожего в Казани

На улице Калинина в Казани неадекватный серб пытался задушить прохожего, но его скрутили, сообщает «Жесть Казани» .

38-летний мужчина нападал на людей, а также крушил машины. Потом он вцепился в шею прохожему и стал душить. Проходящие мимо люди связали наркомана и удерживали до приезда полицейских.

На видео с места происшествия показано, что его удерживают на земле несколько мужчин, а серб вырывается и орет.

В итоге стало известно, что наркоман живет на Чистопольской улице, а в кармане у него нашли запрещенной вещество.

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