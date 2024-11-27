Держала в грязи: в Тюмени осудили стримершу за жестокое обращение с детьми

В Тюменской области женщину осудили на 5 лет за жестокое обращение с детьми

В Исетском районе Тюменской области к 5 годам исправительной колонии общего режима и компенсации морального вреда на 800 тысяч рублей в пользу несовершеннолетних приговорили стримершу Жади за жестокое обращение с детьми, сообщает kp.ru.

«Женщина не проводила медицинские осмотры и обследования детей, не обеспечила им надлежащие условия проживания, комфортную и развивающую среду для развития», — заявили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Кроме того, горе-мать не захотела предоставить детям 2010 и 2019 года рождения спальные места и элементарные гигиенические условия, а также обучение в школе.

Она стала известна благодаря скандальному видео, на котором сначала орет на сына, а потом угрожает ему.

В итоге на Жади завели уголовные дела по статьям 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), 117 (истязание) и 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенные в отношении малолетнего).

Детей забрали в реабилитационный центр, с ними работают психологи и педагоги, сейчас они находятся в безопасности.