Держал за шкирку, бил об стену: мужчина пытался выкинуть кота из окна в Одинцове
Полиция проверит мужчину, который пытался выкинуть кота из окна в Одинцове
Фото - © Фотобанк Лори
Полицейские Одинцовского округа проводят проверку по видеоролику, выявленному в Сети, в котором видно, что мужчина держит за шкирку кота, раскачивая его за окном. сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
При этом в полицию заявлений и сообщений по факту жестокого обращения с животным не поступало.
Специалисты устанавливают злоумышленника, его поступку будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
На видео показано, как мужчина держит за окном за шкирку извивающегося рыжего кота, ударяет его об стену. Снизу ему что-то говорит сосед. Позднее животное втаскивают обратно в квартиру.