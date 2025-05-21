Держал за шкирку, бил об стену: мужчина пытался выкинуть кота из окна в Одинцове

Полиция проверит мужчину, который пытался выкинуть кота из окна в Одинцове

Полицейские Одинцовского округа проводят проверку по видеоролику, выявленному в Сети, в котором видно, что мужчина держит за шкирку кота, раскачивая его за окном. сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

При этом в полицию заявлений и сообщений по факту жестокого обращения с животным не поступало.

Специалисты устанавливают злоумышленника, его поступку будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

На видео показано, как мужчина держит за окном за шкирку извивающегося рыжего кота, ударяет его об стену. Снизу ему что-то говорит сосед. Позднее животное втаскивают обратно в квартиру.