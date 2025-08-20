Дерево упало на людей на остановке в Новосибирске, троих увезли в больницу
Фото - © Медиасток.рф
Дерево упало на людей на улице 2-й Портовой, 10, на остановку общественного транспорта «Затон» в Новосибирске. Прокуратура Ленинского района организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Из-за падения дерева пострадали три человека. Их увезли в больницу. Характер травм выясняют.
Прокуратура планирует оценить бездействие органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев.
На опубликованных фото видно, что дерево проломило остановку. Конструкция полностью «сложилась».
Ранее дерево упало на коляску с годовалым малышом в Москве. Он пострадал.