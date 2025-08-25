Дерево на затопленном балконе: россиянка рассказала о тайфуне на Хайнане

На острове Хайнань в Китае продолжается ликвидация последствий после мощного тайфуна «Каджики», скорость ветра в эпицентре колотрого достигала 40 м/с. Одна из россиянок, прибывавшая в это время на острове, рассказала о произошедшем, сообщает сайт МК.Ru .

«О тайфуне предупреждали. Был объявлен наивысший уровень экстренного реагирования. Смотрели перед этим местный телеканал. Там показывали, что все небольшие рыболовецкие суда в срочном порядке вернулись в порт», — отметила Анна, которая приехала отдыхать на Хайнань из Иркутска.

Также она вспомнила, что из всех потенциально опасных районов были эвакуированы жители, аэропорт закрыт, занятия в школе отменены, работа такси оставлена. Местные жители, с ее слов, постоянно проверяли информацию в каком-то специальном приложении, чего не было у туристов, приехавших на остров отдыхать.

Более того, был введен красный уровень метеотревоги. Двери в отель были забаррикадированны с помощью мешков с песком, а в номерах жильцам рекомендовали закрыть все окна и двери. Чуть позднее Анна рассказала, как увидела вертикальный воздушный вихрь, в то же время в заливе поднялись огромные волны. На побережье начался ливень, а ветер дул с такой силой, что срывались конструкции, вывески, пальмы ложились параллельно земле.

Внутри номера свет постоянно выключался, а потом опять загорался. Из-за ливня номер девушки затопило, а спустя какое-то время туда ветром принесло дерево, которое было вырвано с корнем из земли. Из-за удара в комнату начали лететь осколки и идти вода, Анна с помнит, как бежала из номера в коридор, потом вернулась за документами и до окончания непогоды оставалась в глубине холла.