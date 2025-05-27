Деревянный мост не выдержал вес бульдозера в Приамурье

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В Амурской области обрушился мост после проезда тяжелой техники

В Зейском округе Приамурья 26 мая произошло частичное обрушение моста через реку Обка на 77-м км автодороги Зея — Золотая Гора, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

ЧП случилось из-за проезда тяжеловесного транспортного средства, нарушившего установленные ограничения.

Повреждена проезжая часть мостового сооружения. Движение ограничено — разрешен только проезд легкового транспорта по одной полосе. К месту ЧП направлены подрядчики для аварийного восстановления

В Минтрансе региона подчеркнули, что действия водителя грузовика создали угрозу транспортной доступности для местных жителей.

«Безответственный проезд тяжеловеса не только нанес ущерб инфраструктуре, но и мог полностью заблокировать сообщение», — отметили в ведомстве.

На месте работают специалисты, оценивающие масштаб повреждений. Ожидается, что движение по мосту будет восстановлено в ближайшее время после завершения ремонтных работ. Власти напоминают о необходимости соблюдения весовых ограничений на дорожных объектах.