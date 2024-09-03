Деревянный брус убил рабочего на строительном объекте на юго-востоке Москвы
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Рабочий погиб в результате падения с высоты деревянного бруса на строительном объекте на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Трагедия произошла во вторник днем на Донецкой улице. С верхнего этажа на рабочего коммерческой организации 1977 года рождения упал деревянный брус. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Прокуратура держит на контроле все обстоятельства случившегося, а также ход проверки, проводимой по факту гибели человека.
Ранее грузовик протаранил автобус с рабочими на ЦКАД в Новой Москве. В результате ДТП один человек погиб, трое пострадали.