Деревянные ящики вспыхнули на территории складов в Дмитровском округе

Утром 10 июля мощный пожар разгорелся в деревне Клюшниково Дмитровского муниципального округа — вспыхнули деревянные ящики на территории складов, сообщает пресс-служба администрации округа.

По указанному адресу тут же выехали пожарные. Они увидели, что горят деревянные ящики, сложенные на открытой площадке на расстоянии 20 м от складов.

Пожарные приступили к ликвидации возгорания на площади около 400 кв. м. На месте также работают 2 поливальные машины.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной мощного пожара, выясняется.

Ранее Telegram-канал «Дмитров_Life» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что открытое пламя охватило большую территорию — его видно с дороги.