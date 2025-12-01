Депутаты и полицейские: кого и за что задержали на Кубани в ноябре

За ноябрь прокуратура Краснодарского края начала процедуру лишения депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, занялась делом четы полицейских Семеновых и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата Михаила Ковалюка, сообщает kubanpress.ru .

Вороновского подозревают в получении взятки в особо крупном размере — 25 млн рублей. Он, предположительно, получил средства от руководителя строительно-дорожной фирмы. По версии следствия, это может быть связано с делом сбежавшего депутата Юрия Напсо.

Советский районный суд Краснодара принял иск о деле экс-главы УМВД России по Краснодару Александра Семенова и его жены Ольги. Общая оценка активов полицейских достигает 3 млрд рублей, прокуратура требует наложить арест на имущество и передать его в государственную собственность.

Кроме того, перед судом предстанет бывший депутат Михаил Ковалюк. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. По данным следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года он с сообщниками требовал от дочери крупного бизнесмена 500 млн рублей.

