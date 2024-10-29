Депутат Картаполов предположил, как украинский дрон долетел до Чечни

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что оказавшийся в Чечне украинский дрон, мог прилететь туда не со стороны Одессы, сообщает Life.ru .

Беспилотник ВСУ атаковал объект в Чечне утром 29 октября. По информации главы республики Рамзана Кадырова, крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась. К счастью, прилет обошелся без жертв и пострадавших.

Картаполов, в свою очередь, призвал тщательно исследовать дрон и допустил, что это мог быть БПЛА PD-2.

«Надо разбираться. <…> Беспилотник PD-2 мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря, по нейтральным водам прошел большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что определенные выводы можно будет сделать только после экспертизы.