Дептранс: на участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек оказался на пути
На пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве оказался человек, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Отмечается, что временно увеличены интервалы движения.
«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на юго-западном участке Солнцевской линии (8А) поезда временно ходят с увеличенными интервалами движения.
