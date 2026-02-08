Дептранс: на участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек оказался на пути Происшествия сегодня в 23:59

На пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве оказался человек, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Отмечается, что временно увеличены интервалы движения. «На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Ранее сообщалось, что на юго-западном участке Солнцевской линии (8А) поезда временно ходят с увеличенными интервалами движения.