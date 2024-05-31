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Дептранс Москвы опроверг информацию о пожаре в поезде на «красной» ветке

Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле на Сокольнической ветке метрополитена не соответствует действительности, передает столичный Дептранс.

В настоящий момент безопасности пассажиров ничего не угрожает. Сотрудниками ведется работа над восстановлением движения.

Ранее на Сокольнической линии столичного метро было приостановлено движение от «Университета» до «Парка культуры».

Очевидцы сообщали о задымлении в вагоне. Дептранс заявлял, что причина приостановки движения — техническая неисправность.