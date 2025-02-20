Дептранс Москвы: на внешней стороне 94-го км МКАД произошло ДТП

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На внешней стороне 94-го километра МКАД рядом со съездом №94 случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия работают городские службы. Выясняются обстоятельства, при которых произошло столкновение.

Движение затруднено на расстоянии полтора километра. Водителям рекомендуют выбирать объездные пути.

Ранее два грузовика столкнулись на МКАД. Это произошло на 67-километре МКАД.