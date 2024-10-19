Дептранс: массовое ДТП произошло на внутренней стороне 108 км МКАД
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Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 108 километра МКАД около съезда №1А. Несколько машин столкнулись, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
Информации о количестве пострадавших пока нет. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Движение в районе столкновения было затруднено, однако в 15:57 его восстановили.
Ранее иномарка насмерть сбила пешехода на шоссе в центре Москвы. Погибшая была 25-летней девушкой.