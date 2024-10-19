Дептранс: массовое ДТП произошло на внутренней стороне 108 км МКАД

сегодня в 16:10

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 108 километра МКАД около съезда №1А. Несколько машин столкнулись, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Информации о количестве пострадавших пока нет. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Движение в районе столкновения было затруднено, однако в 15:57 его восстановили.

Ранее иномарка насмерть сбила пешехода на шоссе в центре Москвы. Погибшая была 25-летней девушкой.