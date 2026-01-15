В Сети появилось видео драки клиента с поваром из-за шаурмы в Уфе

Клиенту в уфимском кафе не понравилось количество капусты в шаурме, из-за чего он набросился на повара с щипцами. Кадрами потасовки делится Mash .

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В кадре видно, как клиент подходит к прилавку, берет оттуда щипцы, после чего набрасывается на повара и избивает его. Тот пытается защититься, отталкивая агрессора. Происходит яростная схватка.

За дракой недовольного клиента и повара в заведении общепита наблюдала еще одна посетительница. При этом она отнеслась к потасовке довольно флегматично.

Сначала она спокойно наблюдала, как мужчина избивает повара щипцами, и что-то говорила. Затем женщина выбежала на улицу и позвала на подмогу прохожих. Те толпой влетели в кафе и присоединились к избиению гурмана.

15 января отмечают Всемирный день шаурмы. Он посвящен одному из самых популярных видов фастфуда.

