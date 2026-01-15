День шаурмы: недовольный клиент набросился с щипцами на повара в Уфе — видео
Фото - © скриншот
Клиенту в уфимском кафе не понравилось количество капусты в шаурме, из-за чего он набросился на повара с щипцами. Кадрами потасовки делится Mash.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В кадре видно, как клиент подходит к прилавку, берет оттуда щипцы, после чего набрасывается на повара и избивает его. Тот пытается защититься, отталкивая агрессора. Происходит яростная схватка.
За дракой недовольного клиента и повара в заведении общепита наблюдала еще одна посетительница. При этом она отнеслась к потасовке довольно флегматично.
Сначала она спокойно наблюдала, как мужчина избивает повара щипцами, и что-то говорила. Затем женщина выбежала на улицу и позвала на подмогу прохожих. Те толпой влетели в кафе и присоединились к избиению гурмана.
15 января отмечают Всемирный день шаурмы. Он посвящен одному из самых популярных видов фастфуда.
