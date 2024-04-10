Дело завели на безбилетника, напавшего на контролера в трамвае на севере Москвы

Уголовное дело возбудили по факту нападения на контролера на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного СК.

Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 27 марта 2024 года мужчина, находясь в салоне трамвая, был остановлен сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности и уйти из трамвая, он применил насилие в отношении представителя власти.

Фигурантом уголовного дела стал 49-летний мужчина, который признал свою вину и раскаялся в содеянном в ходе допроса. Следствие продолжает работу по данному делу.