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Дело возбудили после смерти 2 человек при пожаре на парковке в Одинцовском округе

Уголовное дело возбудили по факту смерти двух человек в результате возгорания на многоуровневой парковке в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В субботу в поселке Лесной городок при проведение ремонтных работ произошло возгорание в здании многоуровневой автопарковки. В результате ЧП 2 человека погибли, есть пострадавшие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности).

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия.