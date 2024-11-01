Дело «Военторга»: швейному топ-менеджеру вменяют продажу вещей для МО втридорога

Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу топ-менеджера швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова. Он является еще одним фигурантом дела о мошенничестве АО «Военторг», сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

О заключении обвиняемого под стражу ходатайствовал следователь. Суд ходатайство удовлетворил, отправив Громова в СИЗО до 30 декабря 2024 года.

Топ-менеджеру швейной фабрики инкриминируют часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что «Русь» вместе с другими лицами получала госконтракты, однако озвучивала недостоверную информацию о реальных ценах на свои товары. Силовики считают, что фабрика продавала Минобороны вещи по завышенной стоимости, в результате чего был причинен особо крупный ущерб.