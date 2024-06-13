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Дело в отношении двух следователей о рекордных взятках поступило в суд Балашихи

Дело в отношении двух следователей СК, которых обвиняют в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тыс. биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Подмосковья, сообщает РИА Новости.

В базе суде отмечается, что дело зарегистрировали в отношении Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко.

Следователям вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки. Их также обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

Следователи вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в размере 2718 биткоинов.