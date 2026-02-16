Дела амурные: мужчина получил удар ножом в грудь после ссоры с девушкой

48-летнюю жительницу поселка городского типа Архара в Амурской области признали виновной в убийстве собутыльника. Сам инцидент произошел в сентябре 2025 года, сообщается на сайте прокуратуры региона .

Женщину признали виновной по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В сентябре 2025 года мужчина и женщина пили алкоголь. Затем дама начала предъявлять сожителю претензии. Из-за этого произошел конфликт.

Мужчина ударил женщину ладонью по руке. Дама разозлилась и атаковала обидчика в грудь кухонным ножом, тот погиб.

Женщина признала вину и раскаялась в произошедшем. Ее отправили в колонию общего режима на семь лет. Также она должна выплатить один млн рублей матери погибшего. Приговор в законную силу пока не вступил.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.