«Дебил, терпеть не могу»: воспитатели детсада в Москве бьют и оскорбляют детей

Воспитателей детсада в Москве проверят после жалоб на избиение ими детей

Воспитатели одного из детских садов на Лермонтовском проспекте в Москве обзывают детей «дебилами» и «чурбанами». Родители пожаловались, что педагоги поднимают голос на воспитанников, бьют их и закрывают в уборной, сообщает « Осторожно, новости ».

Об издевательствах рассказала Мария (имя изменено), чей 4-летний ребенок ходил в этот детский сад. Она отметила, что во время тихого часа у сына забирали одеяло и били, если он не засыпал. Также мальчик жаловался, что воспитательницы на него постоянно кричали.

«Одна из мам сообщила мне о том, что в прошлом году воспитатели закрывали моего ребенка в туалете, когда он плакал. Ей об этом только сейчас рассказала дочь», — подчеркнула Мария.

Другая женщина рассказала Марии, что воспитатели регулярно кричат на ее ребенка. В 2024 году они дергали ее сына за уши.

Родители предприняли попытку поговорить с педагогом. Но та говорила, что все это — неправда. Тогда мама дала сыну микрофон в детский сад. Ему удалось записать диалог воспитательниц и психолога на тихом часе.

Выяснилось, что женщины обзывали детей, в том числе по национальному признаку. Их называли «чурбанами», «дебилами», «больными». Также воспитательница сказала, что терпеть не может одного из воспитанников.

Позднее сотрудников столичного детсада отстранили от работы. После проведения внутреннего расследования их могут уволить. Директор школы, при которой работает детский сад, отметила, что до этого жалоб на сотрудниц не было.

