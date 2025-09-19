«Даже в раю бывают ЧП»: лесной пожар приближается к отелям с россиянами в Алании

сегодня в 15:37

Мощный лесной пожар около Алании приближается к отелям с отдыхающими россиянами

Несколько сотен российских туристов, которые отдыхают в турецких отелях в Алании и рядом, наблюдают за приближением к ним мощного лесного пожара, сообщает SHOT .

Речь идет об отдыхающих в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel. Как рассказали туристы, с утра в пятницу они ощущают едкий запах гари. Дымкой заволокло небо, из-за этого не видно солнца.

Местные СМИ пишут, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Пожар уже добрался до прилегающих к жилым кварталам территорий.

Эвакуированы жители из нескольких домов, среди них — семья из России. Возгоранием повреждены сады и теплицы.

Очевидцы поделились, что за последние несколько часов огнь максимально близко подошел к жилым домам. Сейчас в зданиях нет воды, ее используют спасатели для тушения. Также огонь заливают из вертолетов.

На видео из Турции показано, что горит уже рядом с домами, над пожаром летают вертолеты.

Одна из россиянок сняла ролик, на котором показала, что плотный дым поднимается над лесом и полностью загораживает небо и солнце.

«Даже в раю случаются ЧП. <…> Там сейчас пожар, такой вид драматичный», — сказала туристка.

