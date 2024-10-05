Дамбы прорвало на Зеркальных озерах в Алтайском крае

На Зеркальных озерах в Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбы, которые годами держали воду, сообщил глава района Александр Шушунов.

Он отметил, что ЧП произошло несмотря на усилия по укреплению дамб. В субботу они не смогли сдержать большой объем воды, который накопился за дождливое лето.

«Вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху. На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена», — написал Шушунов в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул глава, на месте прорыва уже работают все необходимые службы. Это происшествие находится на контроле в правительстве края. Специалисты проведут оценку ущерба и разработают меры по быстрой ликвидации прорыва дамбы.

Он попросил жителей находиться на безопасном расстоянии от размытой потоком воды дороги, не паниковать и сохранять выдержку.