Дамбу в Орске могут восстанавливать два года

Поврежденную дамбу в Орске могут восстанавливать до двух лет

Поврежденную дамбу в Орске могут восстанавливать до двух лет в зависимости от причин разрушения сооружения, пишут РИА Новости.

Как заявил агентству главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов, необходимо тщательно изучить причину прорыва дамбы.

«Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? Это следствие должно сказать, в чем там проблема», — подчеркнул он.

По словам эксперта, восстановление одного разрушенного участка займет месяц, более сложные разрушения — год–два.

В Оренбургской области пик паводка пришелся на 13 апреля, когда было подтоплено более 12,2 тыс. домов.