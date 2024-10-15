Дальнобойщика из Москвы могли отравить ураном через руль

Московский дальнобойщик по имени Вадим утверждает, что его могли отравить ураном через руль. Мужчина долгое время жаловался на плохое самочувствие, а после сдачи анализов узнал о содержании в своей крови обилия тяжелых металлов, в том числе урана и селена, сообщает Baza .

Вадим подозревает, что его могли попытаться отравить еще 1,5 года назад, когда он сдавал машину в автосервис. По мнению 39-летнего водителя, тогда ему вернули транспорт со странными пятнами на руле.

Мужчина сдал анализы, которые показали наличие в крови опасного металла. Более того, уран также нашли в крови беременной супруги Вадима, а после — в крови их новорожденного ребенка.

Со временем дальнобойщик сменил руль и, по его словам, стал чувствовать себя намного лучше. Подозрительный руль мужчина уже сдал на исследование.

Москвич допустил, что его могли отравить намеренно. Он также упомянул конфликты с некими «разбойниками», которые портили тормоза на его авто и заливали в бак краску.