Daily Mail: два британских истребителя проследовали за российским Ту-142

Два британских истребителя Eurofighter Typhoon в четверг сопроводили российский противолодочный самолет Ту-142, который пролетал над Северным морем вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства, сообщает РИА Новости .

«Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолетом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем», — пишет британская газета Daily Mail.

При этом несколько дней назад Военно-морские силы Великобритании сопроводили российские корабли, которые проходили через пролив Ла-Манш.

Минобороны Великобритании утверждает, что это уже второй подобный инцидент за последние 3 месяца. На протяжении недели российские самолеты и корабли были замечены вблизи воздушного и морского пространства страны, следует из материала.

Ранее немецкие истребители Eurofighter сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 в Балтийском море.