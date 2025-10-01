Дагестанские школьники едва не убили друг друга из-за комментария в соцсетях

В Махачкале ученики двух школ устроили массовую драку, в результате которой один человек попал в реанимацию и шестеро — в отдел полиции. Побоище началось из-за комментария под фотографией в соцсетях, утверждает Mash .

Схватка между юными дагестанцами произошла на улице и попала на видео. За кадром слышен голос женщины, которая требовала от ребят прекратить драку и грозилась вызвать полицию. Пока очевидица просила подростков успокоиться, несколько человек били и пинали лежачего на земле сверстника.

Утверждается, что полиция установила всех участников уличной драки.

По данным «112», драка произошла между учениками одного из махачкалинских лицеев. Ребята бились «стенка на стенку» с такой яростью, что некоторые из участников потасовки теряли сознания, утверждает канал.

Прочие подробности выясняются.

