сегодня в 20:35

CNN: в Теннесси на заводе взрывчатых веществ при детонации погибли люди

В американском штате Теннесси на заводе, где изготавливают взрывчатку для военных нужд, прогремел взрыв, унесший жизни нескольких сотрудников. Еще несколько человек считаются пропавшими, пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

«Мы можем подтвердить, что у нас есть погибшие», — сказал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Сколько именно погибло человек, пока не сообщается. Также неизвестно точное число без вести пропавших сотрудников завода. Эпицентром трагедии стала компания Accurate Energetic Systems.

На место взрыва оперативно прибыли оперативные службы, однако они вынуждены соблюдать безопасное расстояние из-за риска новых взрывов. Местные жители утверждают, что ощутили сильную взрывную волну. Власти настоятельно рекомендуют всем держаться подальше от опасной зоны.

Компания Accurate Energetic Systems занимается производством широкого спектра взрывчатых материалов, предназначенных для использования Министерством обороны США и в различных промышленных отраслях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.