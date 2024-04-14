CNN: американская ПВО перехватила несколько иранских беспилотников

Американская система ПВО перехватила несколько иранских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Американская система ПВО уничтожила несколько иранских беспилотников, но локация и время перехвата воздушных целей не сообщается.

Ранее Иран запустил БПЛА и баллистические ракеты по Израилю.

В Вашингтоне в субботу заявили, что Тегеран намерен наносить удары в течение нескольких часов.