CNN: американская ПВО перехватила несколько иранских беспилотников
Средства ПВО США уничтожили несколько беспилотников Ирана
Американская система ПВО перехватила несколько иранских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
Американская система ПВО уничтожила несколько иранских беспилотников, но локация и время перехвата воздушных целей не сообщается.
Ранее Иран запустил БПЛА и баллистические ракеты по Израилю.
В Вашингтоне в субботу заявили, что Тегеран намерен наносить удары в течение нескольких часов.